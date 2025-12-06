На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Рязанской области рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион

Малков: в Рязанской области за ночь сбили 29 беспилотников ВСУ
Shutterstock

В ночь на 6 декабря над Рязанской областью было сбито 29 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, но есть повреждения инфраструктуры. Так, по его словам, поврежден один многоэтажный жилой дом, где произошло возгорание кровли. Оно оперативно ликвидировано.

Кроме того, обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий, но серьезного ущерба не нанесли.

Как отметил Малков, все оперативные службы работают слаженно.

До этого SHOT сообщил, что украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом в Рязани, в результате чего произошло возгорание кровли. По его данным, ВСУ использовали для удара БПЛА типа «Лютый». При этом один из летевших на Рязань дронов застрял на дереве. Местные жители считают, что этот беспилотник целился в вышку сотовой связи.

Ранее система ПВО за ночь сбила 116 украинских дронов над регионами России.

