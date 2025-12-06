Подросток из Уфы дважды сбегал от матери в другой регион ради встречи с друзьями

Школьник дважды сбегал от матери в другой регион, чтобы встретиться с друзьями

Подросток из Уфы сбежал от матери в другой регион, чтобы воссоединиться с друзьями. Об этом сообщает Транспортная полиция Урала.

В сентябре этого года женщина и ее 15-летний сын переехали из Югры в Башкирию, однако подросток был против переезда и не раз говорил, что хотел бы вернуться в родной Нижневартовск, где у него остались друзья.

25 ноября девятиклассник самовольно ушел из дома, и его мать обратилась в полицию. Ориентировка на разыскиваемого мальчика поступила в полицию Сургута. 27 ноября правоохранители сняли несовершеннолетнего с поезда «Пенза — Нижневартовск», и родительница незамедлительно выехала в Сургут.

Со школьником провели профилактическую беседу и поместили его в местный реабилитационный центр. 3 декабря мать забрала сына, но опять обратилась в полицию уже через несколько часов. По словам женщины, ребенок отошел, чтобы купить воды в ожидании поезда, после чего вновь сбежал.

На этот раз беглеца нашли в квартире одного из друзей в Нижневартовске. Подростка повторно передали матери, которая увезла его на новое место жительства.

