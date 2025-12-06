Стало известно о трудностях в Европе из-за политики США по Украине

Bloomberg: ЕС в попытке избежать раскола с США сталкивается с трудностями

Европейский союз на фоне попыток США заключить соглашение в рамках урегулирования вооруженного конфликта на Украине и раскола в трансатлантическом альянсе сталкивается с большими трудностями. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что европейские дипломаты часто сравнивают ведение работы по политике президента США Дональда Трампа в отношении Украины с катанием на американских горках, сейчас они находятся на пути к очень крутому спуску.

Европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками Соединенных Штатов заключить разработанное вместе с Россией мирное соглашение по Украине, которое стало бы «капитуляцией» Запада, говорится в статье. Агентство подчеркивает, что такие шаги Трампа подорвали доверие в Европе к его администрации и поставили экзистенциальный вопрос о том, смогут ли европейские страны защитить себя на фоне распада трансатлантического альянса.

Европейские дипломаты отмечают, что в последнее время общение с Вашингтоном и Киевом является непростым, они все больше готовы к возможности выхода Трампа из процесса урегулирования украинского конфликта.

Наихудший сценарий — это, если Трамп ослабит давление на Россию, запретит использование оружия США Украиной и прекратит обмен разведданными с Киевом, оставив Европу действительно в одиночестве, продолжил автор статьи.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Ранее США пригрозили, что будут меньше участвовать в оборонных проектах Европы.