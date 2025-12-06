В России рекордно сократился параллельный импорт легковых автомобилей

«Автостат»: ввоз автомобилей в Россию по параллельному импорту снизился на 14%

В Россию за 11 месяцев 2025 года по схемам альтернативного импорта было ввезено 143,8 тыс. легковых автомобилей, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

Отмечается, что в ноябре 2025 года в Россию было ввезено более 32 тыс. машин. Это стало максимумом за этот год, причем частным образом россияне ввезли новых машин больше, чем официальные дистрибьютеры — 23,8 тыс. единиц.

Самой востребованной маркой за год стала Toyota — было ввезено 25,6 тыс. таких машин.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.