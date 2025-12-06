На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ставропольском крае живодеры оставили щенка без глаз

На Ставрополье спасли изувеченного щенка, которого живодеры лишили глаз
true
true
true
close
Shutterstock/Pavel Hlystov

Неизвестные пытали щенка на Ставрополье и оставили его без глаз. Об этом kp.ru рассказали волонтеры.

Живодеры изувечили шестимесячного щенка в станице Суворовской. 4 декабря пес был найден истощенным и обезвоженным, при этом одного глаза у него практически не было, а второй — «висел на веревочке». Волонтерам с трудом удалось погрузить его в машину и отвезти в ветклинику.

Ветеринар подтвердил, что травмы могли быть нанесены только механически. В клинике ему сделали обезболивающие уколы и очистили раны, но зрение сохранить не смогли.

«У него есть след от ошейника, пес был домашним. Можно утверждать, что над ним издевались люди», — рассказывают зоозащитники.

Сейчас щенок находится под капельницами. Он уже начал есть и проявлять аппетит. Пса хотят назвать Лаки и уже ищут для него новых хозяев.

В полиции пока не получали заявлений по факту инциденту. Но уже понятно, что установить виновного почти невозможно, так как пострадавшее животное нашли на участке, где нет камер видеонаблюдения.

Ранее в Подмосковье вынесли приговор мужчине, который сбросил шиншилл с третьего этажа.

