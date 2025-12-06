СМИ сообщают, что в США простаивают оплаченные Турцией F-35

Четыре истребителя F-35, которые были произведены для Турции и оплачены ею в рамках многомиллиардного участия в программе, простаивают в ангаре в США. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Akit.

«Нахождение этих самолетов на складе (в Калифорнии) снова поднимает вопрос о невыполненных обязательствах Вашингтона», — отмечает издание.

По информации газеты, истребители остаются в США с момента исключения Турции из программы F-35. Ситуация, которая складывается вокруг поставки самолетов, на протяжении многих лет вызывает очередные политические и юридические споры, отмечается публикации.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут позволить Турции приобрести F-35, если турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган «сделает что-то» для Америки. В частности, речь шла об отказе от российской системы противоракетной обороны (ПВО).

5 декабря посол США в Турции Том Баррак, отметил, что в Турции близки к тому, чтобы отказаться от российской системы ПВО.

По его словам, Турция приблизилась к демонтажу российской системы ПВО, которая стала причиной напряженности в отношениях с другими членами НАТО и помешала приобрести американские самолеты F-35.

Баррак отметил, что страна не использует систему С-400, но у нее в наличии остаются ракеты, радары и другое оборудование. Тем не менее, устранение этих проблем будет решено в ближайшие четыре-шесть месяцев, отметил он.

Ранее Турция хочет выступить организатором мирных переговоров по Украине.