В Татарстане арестовали участника нападения на роту десантников в 2000 году

В Татарстане арестовали участника атаки банды Басаева на псковских десантников
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане арестовали Илхома Шукурова — одного из участников нападения на 6-ю роту псковских десантников в феврале 2000 года в Шатойском районе Чечни. Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, он помещен в СИЗО Чистополя.

ФСБ сообщала о задержании сразу трех фигурантов дела в разных регионах России: кроме Шукурова, это россиянин Рустам Мурзагишиев, задержанный в Карачаево-Черкесии, и гражданин Украины Чингиз Савченко, задержанный в Смоленской области. Всем троим предъявлены обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и покушении на жизнь военнослужащих, что подтвердила

По данным МВД, задержанные входили в состав незаконного вооруженного формирования под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. В феврале 2000 года эта группа напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии у села Улус-Керт. В бою не удалось спасти 84 солдата и офицера.

Следственный комитет уточнил, что за годы расследования установлена причастность 52 человек: 35 из них уже получили длительные сроки, включая пожизненное заключение, семеро объявлены в розыск, а двоих ликвидировали при вооруженном сопротивлении. Уголовные дела в отношении трех фигурантов находятся в суде, с пятью продолжаются следственные действия. По словам представителей ведомств, работа по поиску остальных участников продолжается.

Ранее СК установил личности 131 боевика по делу о нападении на Ингушетию в 2004 году.

