В Новосибирске жители 53 домов остались без тепла в 20-градусный мороз

Более 16 тысяч жителей Новосибирска остались без тепла и горячей воды в мороз

Аварийное отключение теплоснабжения произошло в Заельцовском районе Новосибирска в 20-градусный мороз, сообщает ТАСС.

Уточняется, что без горячей воды и тепла остались 53 многоквартирных дома и соцобъекта. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам, завершить которые планируется 6 декабря к 00:00 часам (20:00 мск).

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Новосибирской области, причиной стал дефект на участке трубопровода диаметром 700 мм в районе дома 203 по улице Кропоткина. По данным МЧС, под отключение попали 43 многоквартирных жилых дома, в котором проживает 16873 человека, в их числе 5624 ребенка, а также 2 детских сада, 2 школы, колледж, 2 медицинских учреждения и еще 20 прочих объектов.

До этого жители Ангарска остались без тепла и воды из-за лопнувшей трубы.

Ранее синоптик предупредил о похолодании в Сибири до -40°C.