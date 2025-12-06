США продолжают считать, что Украина уступит территории

Axios: США считают, что Россия и Украина достигнут компромисса по территориям

Соединенные Штаты продолжают считать, что можно достичь компромисса по территориальному вопросу в рамках конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios.

«Хотя публичные позиции Украины и России кажутся непримиримыми, официальные лица США продолжают считать, что компромисс достижим даже по самому деликатному территориальному вопросу», — говорится в сообщении портала.

Встреча представителей США и Украины во Флориде 5 декабря не принесла «крупного прорыва» в мирном процессе по урегулированию конфликта.

5 декабря на Украине анонсировали новую встречу с США. Глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров совместно с другими делегатами Киева встретился с американскими представителями для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта, писала «Украинская правда».

До этого газета The Wall Street Journal писала, что лидеры стран Европы призвали президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется несговорчивость Украины.