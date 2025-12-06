На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скандал с Долиной вызвал страх у покупателей квартир

Риелтор Барсуков: россияне боятся покупать квартиры у пожилых из-за Долиной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

После скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной россияне стали бояться приобретать квартиры у пожилых людей. Об этом «Ленте.ру» рассказал риелтор Константин Барсуков.

По его словам, люди стали смотреть не на схему продажи квартиры, а на другие признаки, которые могут быть абсолютно вторичны. Он уточнил, что такое поведение неоправданно, поскольку нужно понимать, о какой именно сделке идет речь.

«Например, если пожилой человек продает квартиру и покупает другую, с большей стоимостью, в рамках этой схемы он никак не может отдать деньги мошенникам», — сказал риелтор.

Спор между Долиной и Полиной Лурье разгорелся после того, как артистка продала ей квартиру в августе прошлого года. Полученные от сделки более чем 112 миллионов рублей певица отправила на счета аферистов, и позже потребовала признать сделку недействительной.

Суды нескольких инстанций поддерживали Долину, признавая сделку недействительной. Лурье должна была вернуть обманутой владелице квартиру, при этом не получив деньги назад.

Дело истребовал Верховный суд. По словам адвоката покупательницы, именно Верховный суд заметил нарушение в решении нижестоящих инстанций.

Ситуация получила общественный резонанс, а подобная махинация с недвижимостью получила название «схема Долиной». Многие россияне стали опасаться покупать квартиры у пожилых людей.

Ранее Лариса Долина заявила, что мошенники следили за ней и ее детьми.

