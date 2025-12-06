На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала, как спросить у ребенка, пережил ли он насилие в Roblox

Психолог Орлова: родителю нельзя ругать ребенка, узнав о домогательстве в Roblox
Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

Порносайты содержат тысячи роликов, посвященных недавно заблокированной в России детской онлайн-игре Roblox. Причем часто в создание такого контента обманным путем вовлекаются и дети. Как рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Екатерина Орлова, разговор конкретно о сексуализации в Roblox требует деликатного подхода.

«Рекомендуется начать с общего разговора об играх, которые нравятся ребенку, и о его взаимодействиях с другими участниками. Проявите искренний интерес к его игровому миру, и когда почувствуете, что контакт установлен, можно мягко спросить: «Бывает ли, что в игре другие игроки просят сделать что-то, что тебе неприятно или не хочется?» или «Чувствовал ли ты когда-нибудь давление со стороны других, чтобы сделать что-то в игре против своей воли?». Используйте язык, понятный ребенку, избегая сложных терминов», – рассказала Орлова.

Если ребенок поделился личными важными сведениями, специалист настоятельно рекомендовала сохранять к нему доброжелательное отношение – необходимо показать, что родитель на его стороне.

«Обязательно дайте ребенку понять, что вы готовы его защитить и поддержать. Обсудите конкретные шаги, вместе с ребенком подумайте, как ограничить общение с этим персонажем в игре, используйте технические возможности игровых платформ для блокировки и жалобы. Обязательно дайте ребенку понять, что Вы готовы его защитить и поддержать. При необходимости обращайтесь к администрации игровых платформ — у большинства из них есть четкие правила против принуждения и буллинга», – заметила Орлова.

В завершение Орлова подчеркнула, что подобные диалоги должны быть регулярными. Такой подход позволит установить доверительный контакт с ребенком.

Ранее врач рассказала, в какое время суток нужно делать тест на беременность.

