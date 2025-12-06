Италия стала основным поставщиком оливкового масла в Россию

Россия импортирует оливковое масло из Италии на несколько десятков миллионов долларов в год. Об этом РИА Новости рассказал президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

«Россия продолжает импортировать оливковое масло категории extra virgin преимущественно из Италии — на сумму около $21 млн в 2023 году, опережая Испанию и других экспортеров», — сказал он.

В ноябре Роскачество выявило признаки фальсификации в семи торговых марках оливкового масла из 15 проверенных. В ходе анализа фокус был сделан на жирнокислотный состав.

Специалисты выяснили, что среди потенциальных фальсификатов пять марок позиционировали себя как масло высшего сорта Extra Virgin — ТМ Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil, Vesuvio. Еще два производителя были заявлены в качестве смеси масел, либо как сорт Pomace, однако экспертиза показала наличие иных примесей (ТМ Columb, Olive Tree).

Ранее врач рассказала о вреде пальмового масла.