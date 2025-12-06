На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия заняла третье место среди стран G20 по самой дешевой электроэнергии

Россия вошла в тройку стран G20 с самым дешевым электричеством
Olha Solodenko/Shutterstock/FOTODOM

Россия оказалась в тройке лидеров среди стран G20 по доступности электроэнергии, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных Евростата и Росстата.

На первом месте по стоимости киловатт-часа для домохозяйств оказалась Саудовская Аравия — $0,05. Второе место заняла Турция — $0,066, а на третьем месте расположилась Россия, где средняя стоимость киловатт-часа составила 5,26 рубля или $0,068.

На четвертом месте в рейтинге с самым недорогим электричеством оказалась Индия, где за киловатт-час нужно будет заплатить $0,073, а на пятом месте Китай — $0,075.

Дороже всего электричество в G20 обходится европейцам. В Германии киловатт-час стоит $0,4, в Италии — $0,37, а в Великобритании — $0,35.

25 ноября глава «Роснефти» Игорь Сечин связал дорогую электроэнергию на Западе с отказом от российского топлива. Он добавил, что высокие цены на электроэнергию станут тормозом для развития новых проектов, включая строительство центров обработки данных и развитие технологий искусственного интеллекта на Западе.

Высокие цены на электроэнергию в США и Европе обусловлены нереалистичной политикой «зеленого перехода» и усугубили урон от антироссийских санкций, заявил ТАСС замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он отметил, что потребители на Западе будут вынуждены платить за электричество все больше и больше. По словам Фролова, это связано с концепцией «зеленого энергетического перехода», которая предполагает отказ от ископаемого топлива без достаточного восполнения запасов и инвестиций в топливно-энергетический комплекс.

Ранее на Украине предложили закрыть школы на зиму из-за проблем с электричеством.

