Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Константиновкой в ДНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Разведчики 6-й мотострелковой дивизии группировки российских войск «Юг» обнаружили полевой склад боеприпасов военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) и передали его координаты расчетам 152-мм гаубицы «Мста-Б» для дальнейшего уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что расчет точным огнем поразил цель противника, а вызванная детонация боекомплекта уничтожила полевой склад с боеприпасами полностью.

2 декабря советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил, что украинские военнослужащие, которые находятся в городе Константиновке, попали в огневой мешок.

26 ноября в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ по ДНР сообщили, что бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» выследили двоих украинских диверсантов, пробиравшихся в тыл российских войск. Военнослужащих ВСУ заметили в районе Константиновки.

Ранее в ДНР заявили о бегстве солдат ВСУ с позиций в центре Константиновки.

