На юге Украины поврежден энергообъект

В Одесской области Украины поврежден энергообъект после российских ударов. Об этом сообщил глава администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

По его словам, зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении. В настоящее время специалисты уже работают над устранением последствий.

Критическую инфраструктуру перевели на генераторы.

До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева. В результате прилета ракет и беспилотных летательных аппаратов «Герань» взрывы раздались в городе Фастов, который находится в 48 км от украинской столицы. Местные жители сообщили о проблемах с электричеством.

2 декабря сообщалось, что российские войска совершили массированный удар по Болграду в Одесской области с использованием 20 дронов — камикадзе «Герань». После атаки местные жители зафиксировали перебои в электроснабжении.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах на западе страны.