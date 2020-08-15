В индийской армии заявили о механических проблемах российского Т-90

У танка Т-90 обнаружили технические проблемы, которые, предположительно, помешали индийским военным удачно выступить на танковом биатлоне в 2017 году. Об этом сообщает журналист издания Financial Express Хума Сиддикви со ссылкой на высокопоставленного офицера ВС Индии.

Речь идет о мероприятии, прошедшем в августе 2017 года, когда танкисты из 19 стран соревновались в смоделированных условиях боя.

По словам Сиддикви, первая проблема у российского Т-90 была обнаружена в системе ночного видения, которая якобы не работает при высоких температурах в пустынях.

Обозреватель также отметил, что в жаркую погоду плохо действовали электронные системы танка.

Сиддикви считает, что индийский танк «Арджун» обладает гораздо более модернизированными способностями к ночному бою, не проявляет какие-либо погрешности при высоких температурах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Испытания в НИИ: «Армата» прошла заводские тесты

— На грани войны: сколько российского оружия в Индии и Пакистане

— «Армата» получила паспорт: российский танк идет на экспорт