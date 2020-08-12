В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты

В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.

Отмечается, что речь идет о нескольких пассажирских Ту-134АК. Последний раз они подали сигналы около поселения Замок в Минской области.

Ранее сообщалось о самолете с номером RA-65690. Теперь стало известно о судне с номером RA-65992, который спустя три часа вылетел из Минска обратно.

Ту-134АК — самолет повышенной комфортности, имеющий 24 места и салон люкс на 13 пассажиров. Как правило, такие судна оборудованы средствами спецсвязи и предназначаются для ВВС и правительственных перевозок.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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