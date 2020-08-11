ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в населенных пунктах

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Киев разместил вооружение и технику в населенных пунктах, передает РИА «Новости».

«Украинской стороной продолжается размещение военной техники в жилых кварталах населенных пунктов на подконтрольной территории», — сказал он.

По словам Филипоненко, разведка ЛНР обнаружила, что бронетехника ВС Украины расположена в городе Счастье и поселке Теплое.

При этом Киев приложил усилия, чтобы скрыть оружие от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, добавил офицер.

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