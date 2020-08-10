В Совбезе РФ заявили о готовности США удушить Европу ради своих интересов
Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил о готовности США удушить Европу ради своих интересов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также отметил, что американские власти «попутно уничтожают» такие соглашения в сфере безопасности как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор по открытому небу (ДОН), чтобы Европа «окончательно осознала, кто здесь хозяин».
«А сейчас что? Вашингтон сказал - и точка, дело европейцев исполнять», — добавил Венедиктов.
Кроме того, по его словам, США предпринимают «все от них зависящее», чтобы европейская сторона не могла получать дешевый газ через «Северный поток — 2».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США допустили развертывание гиперзвуковых ракет
— В российском МИД рассказали о последствиях размещения США наземных РСМД
— Спецпосланник Трампа по оружию анонсировал встречу делегаций РФ и США в Вене