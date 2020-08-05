Военнослужащий погиб от случайного выстрела на полигоне под Владимиром

Военнослужащий погиб на полигоне во Владимирской области из-за халатности сослуживца при обращении с оружием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжания оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвёл непреднамеренный выстрел, в результате которого получил ранение военнослужащий контрактной службы», — заявили в пресс-службе.

Позже военный погиб в госпитале, несмотря на усилия врачей.

К расследованию несчастного случая подключилась комиссия командования ЗВО. Она установит все обстоятельства случившегося.