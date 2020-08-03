SANA: ПВО Сирии отражают атаку у Дамаска

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Сирийские средства противовоздушной обороны отражают атаку в небе за юго-западе провинции Дамаска, передает агентство SANA.

Как сообщается, воздушная атака выполняется в сельской местности.

Данные о погибших или пострадавших пока не поступали.

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