SANA: ПВО Сирии отражают атаку у Дамаска
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Сирийские средства противовоздушной обороны отражают атаку в небе за юго-западе провинции Дамаска, передает агентство SANA.
Как сообщается, воздушная атака выполняется в сельской местности.
Данные о погибших или пострадавших пока не поступали.
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