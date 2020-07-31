Польские СМИ оценили мощь российского «Спрута»
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Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», которые Индия может купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника. Об этом сообщает Defence24.
Издание пишет, что высокую эффективность «Спруту» обеспечивают небольшая масса, компактность и колоссальная огневая мощь.
Авторы утверждают, что это оружие идеально подходит для уничтожения китайского танка Тип 15.
«Спрут-СДМ1» является улучшенной версией российской авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СД».
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