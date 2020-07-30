Турецко-азербайджанские военные приступили к первому этапу совместных учений

Военнослужащие Турции и Азербайджана приступили к первому этапу совместных учений с боевой стрельбой на азербайджанской территории. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что военные оценивают обстановку, уточняют боевые задачи, проводят рекогносцировку местности.

Ранее в Баку заявили, что эти учения носят плановый характер, а также способствуют укреплению регионального мира и безопасности.

Двухнедельные совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции начались 29 июля на фоне обострения обстановки на границе азербайджано-армянской границе.

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