Турецко-азербайджанские военные приступили к первому этапу совместных учений
Военнослужащие Турции и Азербайджана приступили к первому этапу совместных учений с боевой стрельбой на азербайджанской территории. Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.
В ведомстве уточнили, что военные оценивают обстановку, уточняют боевые задачи, проводят рекогносцировку местности.
Ранее в Баку заявили, что эти учения носят плановый характер, а также способствуют укреплению регионального мира и безопасности.
Двухнедельные совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции начались 29 июля на фоне обострения обстановки на границе азербайджано-армянской границе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Игра мускулами: зачем Азербайджан проводит учения с Турцией
— Азербайджан объявил о широкомасштабных военных учениях с Турцией
— Путин и Эрдоган обсудили армяно-азербайджанский кризис по телефону