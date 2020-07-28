Польша отказалась размещать американские истребители вблизи России

Польша не будет размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, что вблизи Калининградской области. Об этом сообщает Defence24.

Такое решение принято из-за опасений Польши, что Россия сможет изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики истребителей. Таким образом, F-35 Lightning II разместят на западе страны, в городе Свидвине.

Отмечается, что журналисты издания пришли к этим выводам, проанализировав тендер на проведение строительных работ и модернизации авиабазы в Свидвине.

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