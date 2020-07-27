Ким Чен Ын почтил память солдат, погибших в Корейской войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в памятных мероприятиях по случаю 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что Ким Чен Ын посетил кладбище участников боевых действий и возложил цветы в память о погибших. Он заявил, что подвиг солдат бессмертен, и их героический боевой дух будут вечно помнить в КНДР.

Годовщина окончания Корейской войны является национальным праздником КНДР и официально называется День победы в Отечественной освободительной войне. Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года. Коалиция 17 стран ООН во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз.

Формально Корейская война не прекращена по сей день, так как полноценный мирный договор не был подписан.

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