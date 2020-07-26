WSJ: США угрожают санкциями Хафтару

США угрожают ввести санкции против фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, сообщает издание The Wall Street Journal.

Причиной угрозы является якобы препятствование Хафтара экспорту нефти из Ливии, указано в материале. По данным WSJ, информация о возможных санкциях была передана фельдмаршалу представителями Госдепартамента США, при этом не указано, когда это произошло.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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