У крымского газового месторождения замечены корабли НАТО

Корабли НАТО проводят маневры у добывающих платформ в Черном море. Об этом свидетельствует портал Marinetraffic, который отображает местонахождение кораблей.

На снимках можно заметить два натовских фрегата, которые находятся в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно.

По данным портала, данные фрегаты «Альваро де Базан» и «Смели» принадлежат Испании и Болгарии. Они сделали несколько крюков недалеко от Крыма.

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