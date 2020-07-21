Фрегат «Адмирал Касатонов» принят в состав российского флота
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Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ВМФ РФ капитана 1-го ранга Игоря Дыгало.
По его словам, новейшее судно было принято приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.
Церемония приема «Адмирала Касатонова» в состав флота и подъема на нем Адреевского флага прошла на рейде Невы, куда корабль пришел для участия в Главном военно-морском параде.
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