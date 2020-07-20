Иран намерен покупать новейшее российское оружие

Тегеран заинтересован в покупке новейшего российского вооружения по линии военно-технического сотрудничества, так как РФ является приоритетным партнером страны в этой области. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

По его словам, Иран намерен проводить консультации с Россией для укрепления своей обороноспособности.

Джалали отметил, что у России большие возможности в военно-технической сфере, и Иран надеется на укрепление связей в этой области.

Ранее Джалали заявил, что если СБ ООН продлит оружейное эмбарго в отношении Ирана, это приведет к концу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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