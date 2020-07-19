США направляют военных медиков на борьбу с COVID-19 в Техасе

Пентагон направил медиков Военно-морских сил (ВМС) США в Техас для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте губернатора штата Грега Эбботта.

На юг и юго-запад Техаса направлены пять бригад, состоящих из медицинских специалистов, указано в сообщении.

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 3,7 млн случаев заболевания, из них более 140 тыс. — с летальным исходом.

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