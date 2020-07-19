Две ракеты разорвались в районе посольства США в центре Багдада

Две ракеты разорвались в Багдаде в районе «зеленой зоны» рядом с дипломатическим представительством США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в иракских службах безопасности.

«Две ракеты «Катюша» упали сегодня в полдень... вблизи американского посольства в «зеленой зоне», — заявил собеседник агентства.

Место пуска ракет установить пока не удалось, как и причастных к удару по кварталу.

О жертвах или разрушениях в настоящее время не сообщается.

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