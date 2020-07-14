Названо число пострадавших при пожаре на корабле ВМС США в Калифорнии

Количество пострадавших в результате пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в Калифорнии возросло до 59 человек. Об этом сообщает Управление надводных сил Тихоокеанского флота США на своей странице в Twitter.

Как уточняется, из них 36 человек являются военнослужащими, а 23 — гражданскими лицами.

Всем пострадавшим оперативно оказали помощь, никому из военных моряков госпитализация не потребовалась.

До этого сообщалось, что число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21.

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