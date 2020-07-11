Боевики напали на позиции сирийских войск в Идлибе

Два отряда боевиков численностью до 250 человек напали на позиции сирийских войск в Идлибе. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел около 9.30 10 июля, в пятницу.

«До 250 человек из района населенного пункта Зайтунджик атаковали позиции правительственных войск в направлении Шамшуран – Кара-Джагес (провинция Идлиб)», — уточнил Щербицкий.

Он также сообщил, что нападение было отбито, удалось нейтрализовать восемь боевиков. Потерь среди сирийских солдат не оказалось.

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