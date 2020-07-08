Роскосмос передаст военным тяжелую ракету «Ангара» в июле

Ракета «Ангара-А5» уже в июле будет передана военным, передает ТАСС, ссылаясь на генерального директор Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

«В этом месяце Московский ракетный завод Центра им. М. В. Хруничева сдает летную машину военным, уже в ближайшее время, сейчас оформляются все документы», — сказал Рогозин, подчеркнув, что ракета уже готова.

По его словам, ракета отправится на космодром в Плесецке Архангельской области.

«Ангара» — экологически чистая ракета-носитель различных классов. Различают легкие носители «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированные «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - -«Ангара-А5В».

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