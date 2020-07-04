Российский танк «Армата» испытали в беспилотном режиме
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Российский танк Т-14 «Армата» испытали в «безэкипажном режиме», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Беспилотный режим был протестирован на этапе предварительных испытаний, заявил источник.
«Т-14 «Армата» — новейший российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе унифицированной гусеничной платформы тяжелой категории (по массе) «Армата».
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