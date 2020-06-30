NYT: РФ делала денежные переводы для вознаграждения талибов** за убийство военных США

Ряду американских официальных лиц стало известно о финансовых переводах, наличие которых привело их к выводу о том, что Россия якобы предлагала выплаты боевикам радикального движения Талибан (организация запрещена в России) за убийство военных США в Афганистане. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех американских чиновников.

По данным издания, американские официальные лица перехватили электронные данные, показывающие крупные финансовые переводы с банковского счета, контролируемого российской разведкой, на счет, связанный с талибами (организация запрещена в России). Это является одним из доказательств, подтверждающим то, что Россия тайно предлагала денежное вознаграждение за убийство военнослужащих американских и коалиционных войск в Афганистане, отмечается в публикации.

Как сообщают источники, денежные переводы, скорее всего, были частью программы вознаграждения, о чем рассказали задержанные во время допросов талибы.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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