В ФСВТС заявили о невозможности продажи турецких С-400 без согласия России

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что Турция не может продать зенитные ракетные системы С-400 без разрешения России, передает ТАСС.

Как пояснили в ФСВТС, при вывозе продукции военного назначения покупатель предоставляет российской стороне сертификат конечного пользователя.

По этой причине реэкспорт или передача оружия без официального согласия Москвы невозможны, отметили в службе.

Ранее газета Defense News сообщила, что сенатор Джон Тьюн предложил поправку, которая позволяет американской стороне выкупить у Турции российские С-400 за счет бюджета сухопутных войск.

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