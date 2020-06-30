Путин призвал продолжить поисковую работу подо Ржевом
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Президент России Владимир Путин на открытии Ржевского мемориала советскому солдату заявил, что необходимо продолжить поисковые работы подо Ржевом, где в годы Великой Отечественной войны шли особо ожесточенные бои, передает ТАСС.
«Здесь, на этой многострадальной земле, поисковая работа обязательно должна быть продолжена», — сказал глава государства.
Он также поблагодарил людей, которые занимаются поисками и «возвращают павшим их имена, а близким, потомкам — часть семейной истории».
Кроме того, Путин выразил благодарность всем, кто принял участие в создании монумента.
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