Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает «Подъем» со ссылкой на очевидца.

Танк не смог повернуть на площадь Нахимова и продолжил движение вперед, при этом зрители не успели отойти, так как не ожидали подобного развития ситуации, заявил посетивший мероприятие местный житель.

На место немедленно прибыла военная полиция, танк был остановлен и заглушен, отметил очевидец. Он добавил, что танк продолжил движение после ремонта.

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