Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса «Золотая Орда». Об этом сообщает Forbes.
Бомба была впервые выпущена истребителем F/A-18E/F Super Hornet.
Издание отмечает, что это оружие, которое относится к комплекс полуавтономному высокоточному оружию, «изменит правила игры».
Сроки окончания испытаний по оценке возможностей оружия запланированы на конец 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российский эксперт сомневается в эффективности лазерного оружия США
— США испытали способное уничтожать самолеты в полете лазерное оружие