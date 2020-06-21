Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса «Золотая Орда». Об этом сообщает Forbes.

Бомба была впервые выпущена истребителем F/A-18E/F Super Hornet.

Издание отмечает, что это оружие, которое относится к комплекс полуавтономному высокоточному оружию, «изменит правила игры».

Сроки окончания испытаний по оценке возможностей оружия запланированы на конец 2020 года.

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