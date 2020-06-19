Президент Польши: страна избавилась от российского влияния с помощью войск США
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение американских войск в республике избавило страну от российского влияния, передает РИА «Новости».
Дуда назвал «самым важным» присутствие военного контингента США в Польше. По его мнению, американская база ПРО в Редзикове гарантирует независимость Варшавы от Москвы.
Он также отметил, что Польша полностью выйдет из зоны российского влияния, когда достроит канал через Балтийскую косу и сможет выбирать, у кого покупать газ.
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