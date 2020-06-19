Путин опроверг предположения о «превентивной войне» СССР против Германии

Президент России Владимир Путин заявил, что не существует архивных документов, которые бы подтверждали версию о намерении СССР начать «превентивную войну» против Германии. Об этом политик написал в посвященной 75-летию Великой Победы статье, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что несмотря на то, что Красной Армии поручали давать отпор врагу, переходить в наступление и вести войну на территории противника, такие стратегические планы не означали намерения первыми напасть на Германию.

«Могу ответственно заявить, что не существует архивных документов, которые подтверждали бы версию о намерении СССР начать превентивную войну против Германии», — добавил глава государства.

Опираясь на данные историков и сведения военного планирования, он уточнил, советские лидеры получали информацию о готовящейся агрессии нацистов. Кроме того, в предвоенные месяцы в СССР предприняли шаги, направленные на повышение боеготовности страны.

«Война не была внезапной, ее ждали, к ней готовились. Но удар нацистов был действительно невиданной в истории разрушительной мощи», — пишет президент.

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