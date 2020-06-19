Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной Армии в первых дни Великой Отечественной войны.

Как отмечается, Красная Армия на отдельных участках фронта в первые дни войны смогла отбросить фашистов за советскую границу. Например, это удалось сделать в районе Рава-Русская Львовской области. Кроме того, в результате атак частей 12-й армии Юго-Западного фронта противник был не только отброшен за госграницу, но и потерял до 800 человек.

«Введенная противником в прорыв от Скаудвиле на Кражиоай (Литва) танковая дивизия была встречена огнем 9-й противотанковой бригады… В результате боя танковая дивизия, понеся потери и оставив часть танков на поле боя, в беспорядке отошла за Скаудвиле. Захвачены в плен два немецких офицера», — приводится еще один факт упорного сопротивления.

В ведомстве подчеркнули, что рассекреченные документы говорят о том, что на отдельных участках фронта Красной Армии удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы.

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