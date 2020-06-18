Военные КНДР замечены на покинутых ранее постах в демилитаризованной зоне
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Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) направила военных на ранее покинутые посты в демилитаризованной зоне Корейского полуострова, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».
Республика Корея зафиксировала прибытие северокорейских солдат на некоторые охранные укрепления, которые ранее были освобождены, указано в сообщении агентства.
Ранее северокорейская сторона заявила о полном разрыве отношений с Сеулом, после чего в городе Кэсон был подорван офис межкорейской связи. Власти Республики Корея заявили, что взрыв организован КНДР.
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