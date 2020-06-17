Посол ФРГ в США напомнила причину американского присутствия в стране

Немецкий посол в США Эмили Хабер ответила на слова американского президента Дональда Трампа о сокращении военного присутствия в стране. Об этом сообщает Reuters.

Она подтвердила получение данных о планах США по осуществлению подобной меры.

Посол отметила, что американские войска находятся на немецкой территории для обеспечения трансатлантической безопасности, а не защиты интересов Германии.

Хабер добавила, что также военные представляют «обеспечение американского военного присутствия в Африке, в Азии». По ее словам, немецко-американское сотрудничество в военной сфере «всегда было очень тесным и продолжит оставаться таковым».

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