Посол ФРГ в США напомнила причину американского присутствия в стране
Немецкий посол в США Эмили Хабер ответила на слова американского президента Дональда Трампа о сокращении военного присутствия в стране. Об этом сообщает Reuters.
Она подтвердила получение данных о планах США по осуществлению подобной меры.
Посол отметила, что американские войска находятся на немецкой территории для обеспечения трансатлантической безопасности, а не защиты интересов Германии.
Хабер добавила, что также военные представляют «обеспечение американского военного присутствия в Африке, в Азии». По ее словам, немецко-американское сотрудничество в военной сфере «всегда было очень тесным и продолжит оставаться таковым».
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