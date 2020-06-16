Индия потеряла около 20 военных в столкновении на границе с КНР

Индийские ВС потеряли около 20 человек убитыми в результате боестолкновения с китайскими военными в приграничном районе Ладакх, сообщает газета The Hindustan Times со ссылкой на источник.

По его данным, столкновение произошло в ночь на 16 июня в районе долины Галван, которая является спорной территорией между Китаем и Индией с середины XX века.

В ходе боев индийская сторона потеряла убитыми 20 солдат и офицеров, в том числе командира пехотного батальона. Известно также о потерях с Китайской стороны, однако их количество не установлено.

В настоящее время стороны развели силы. Возможно дальнейшее продолжение боев.

Ранее СМИ сообщали об инциденте в этом районе, когда Китай открыл огонь по индийским военным, которые, по его мнению, незаконно пересекли государственную границу КНР.

Территориальные споры между КНР и Индией привели к китайско-индийской пограничной войне 1962 года.

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