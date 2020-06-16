Четверо военных пострадали при взрыве на военном полигоне под Новосибирском

Четверо военнослужащих пострадали в результате детонации артиллерийского заряда на полигоне в Новосибирской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Отмечается, что из-за грубого нарушения взорвалась капсюльная втулка гильзы выхолощенного артиллерийского заряда. Инцидент произошел в понедельник, 15 июня.

Пострадавшие военные получили травмы конечностей. Их оперативно госпитализировали, угрозы для их жизни нет.

В настоящее время комиссия Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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