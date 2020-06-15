Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую систему ПВО

На модернизированном фрегате «Маршал Шапошников» проекта 1155 «Удалой» разместят зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Как рассказали источники, в настоящее время прорабатывают ряд вариантов установки «Панциря-М» на судне. По их словам, имеется ряд технических трудностей, связанных с определением оптимального месторасположения нового комплекса ПВО.

Издание отмечает, что специалисты изучают возможность его установки в кормовой и центральной части корабля.

В данный момент фрегат расположен в центре судоремонта «Дальзавод», где проводится его модернизация, сообщает газета.