Патрульный катер Черноморского флота впервые получил женский экипаж

Патрульный катер «П-834» Черноморского флота в рамках эксперимента получил женский экипаж, передает ТАСС.

Уточняется, что женский экипаж уже прошедший начальную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, и в настоящее время тренируется в Крыму в диверсионном отряде морского спецназа.

По данным агентства, экипаж отработал действия по приготовлению катера к выходу в море, управлению им в различных районах судоходства, а на учебно- тренировочном комплексе — навыки борьбы за живучесть корабля.