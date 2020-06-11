Путин призвал обеспечить полную безопасность гостей парада Победы
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Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить полную безопасность гостей парада Победы, передает РИА «Новости».
Глава государства отметил, что пандемия коронавируса внесла существенные изменения в подготовку к параду, в том числе во взаимодействие с иностранными партнерами по этому вопросу.
«Нам, безусловно, нужно будет обеспечить полную безопасность наших гостей», — подчеркнул президент.
Парад Победы в этом году был перенесен из-за пандемии COVID-2019. Он состоится 24 июня.
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