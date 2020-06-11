Путин призвал обеспечить полную безопасность гостей парада Победы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить полную безопасность гостей парада Победы, передает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что пандемия коронавируса внесла существенные изменения в подготовку к параду, в том числе во взаимодействие с иностранными партнерами по этому вопросу.

«Нам, безусловно, нужно будет обеспечить полную безопасность наших гостей», — подчеркнул президент.

Парад Победы в этом году был перенесен из-за пандемии COVID-2019. Он состоится 24 июня.

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